Розыском тестя Сатыбалды по факту хищений на руднике Каратау занимается Интерпол — источник

Ранее антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром), директора подрядной организации ТОО “Iri building”, а также представителей авторского и технического надзоров. Им вменяют хищение в 2019—2021 годах Т862 млн, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.