Розыском тестя Сатыбалды по факту хищений на руднике Каратау занимается Интерпол — источник

«Находящийся в розыске собственник ТОО “Iri building”, который упоминается в пресс-релизе “антикора” — это тесть Сатыбалды. Сейчас его розыском занимается Интерпол», — сообщил редакции КазТАГ во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Ранее антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром), директора подрядной организации ТОО “Iri building”, а также представителей авторского и технического надзоров. Им вменяют хищение в 2019—2021 годах Т862 млн, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Напомним, о том, что родственник Сатыбалды — учредитель ТОО «Iri building» Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск, КазТАГ сообщал еще в ноябре 2022 года. Как отмечало тогда следствие, Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалды, лоббировал деятельность подконтрольной компании Iri building.