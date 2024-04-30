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Перепугавший жителей Витебска волк обезврежен

Хищник был обнаружен в деревне в 10 километрах от Витебска, местная жительница вызвала сотрудников лесхоза.

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Волк, больше недели державший в страхе жителей Витебска, ликвидирован, об этом во вторник сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

«Волк, бродивший по улицам Витебска и его окрестностям, обезврежен», — говорится в сообщении УВД.

В пресс-службе отметили, что волк накануне был замечен в деревне Пестуница в Витебском районе. Хищника обнаружила местная жительница на своем участке и вызвала сотрудников лесхоза и охотников.

«Произведен отстрел животного. Причин для беспокойства больше нет», — уточнили в УВД.

Информация о том, что по Витебску и окрестностям бродит волк, появилась в середине апреля. Напуганные местные жители в соцсетях обсуждали, как хищник загрыз очередную собаку и делились слухами о том, что волк якобы сбежал из местного зоопарка. Однако директор Витебского зоопарка сообщила Sputnik, что слухи не соответствуют действительности, и их волк никуда не сбегал.

На фоне паники милиция организовала круглосуточное патрулирование города, правоохранителям помогали егери.