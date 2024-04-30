Перепугавший жителей Витебска волк обезврежен

Информация о том, что по Витебску и окрестностям бродит волк, появилась в середине апреля. Напуганные местные жители в соцсетях обсуждали, как хищник загрыз очередную собаку и делились слухами о том, что волк якобы сбежал из местного зоопарка. Однако директор Витебского зоопарка сообщила Sputnik, что слухи не соответствуют действительности, и их волк никуда не сбегал.