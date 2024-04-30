Перепугавший жителей Витебска волк обезврежен

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Волк, больше недели державший в страхе жителей Витебска, ликвидирован, об этом во вторник сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
«Волк, бродивший по улицам Витебска и его окрестностям, обезврежен», — говорится в сообщении УВД.
В пресс-службе отметили, что волк накануне был замечен в деревне Пестуница в Витебском районе. Хищника обнаружила местная жительница на своем участке и вызвала сотрудников лесхоза и охотников.
«Произведен отстрел животного. Причин для беспокойства больше нет», — уточнили в УВД.
Информация о том, что по Витебску и окрестностям бродит волк, появилась в середине апреля. Напуганные местные жители в соцсетях обсуждали, как хищник загрыз очередную собаку и делились слухами о том, что волк якобы сбежал из местного зоопарка. Однако директор Витебского зоопарка сообщила Sputnik, что слухи не соответствуют действительности, и их волк никуда не сбегал.
На фоне паники милиция организовала круглосуточное патрулирование города, правоохранителям помогали егери.