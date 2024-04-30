В Омске на Левобережье взорвался мусоропровод

ЧП случилось в одном из подъездов дома на Зелёном бульваре. По информации местных жителей, взрыв случился в мусоропроводе. Из-за хлопка конструкция разлетелась.
Причина происшествия не сообщается, однако в комментариях омичи предположили, что в мусоропровод неизвестные бросили петарду.
Отметим, что ранее в Омске от рук вандалов в очередной раз пострадала надпись «Привет, Омск», установленная на входе в Советский парк. Букву забрали на реставрацию. Подобные акты вандализма случаются в Омске регулярно. Единственным способом борьбы с хулиганами остаются камеры видеонаблюдения.
Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по статье «Вандализм» предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или арест до трёх месяцев. Для группы лиц наказание ужесточается до трёх лет лишения свободы.