В Омске на Левобережье взорвался мусоропровод

Отметим, что ранее в Омске от рук вандалов в очередной раз пострадала надпись «Привет, Омск», установленная на входе в Советский парк. Букву забрали на реставрацию. Подобные акты вандализма случаются в Омске регулярно. Единственным способом борьбы с хулиганами остаются камеры видеонаблюдения.