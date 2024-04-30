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В Казани женщина подожгла коврик в подъезде из-за ревности

Сожительница застала своего благоверного с другой дамой.

Источник: Татарстан 24

Семейная драма разгорелась поздно ночью в одной из квартир на улице Абсалямова. Там женщина застала своего благоверного с другой дамой, а затем подожгла коврик в подъезде, сообщила наш корреспондент.

По словам женщины, это была попытка заставить мужчину впустить ее внутрь после того, как тот отправил сожительницу провожать друзей. Она рассказала, что возлюбленный нигде не работает и собирает дома шумные компании из ближайшего бара. Она также добавила, что мужчина стал регулярно поднимать на нее руку.

После инцидента она намерена подать заявление о побоях. Во всех обстоятельствах на месте разбирались правоохранители.

Ранее мы писали, что спокойный вечер двух друзей в квартире на проспекте Амирхана в Казани закончился потасовкой. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул спор, который быстро перерос в серьёзный конфликт. Попытки уладить разногласия мирным путём не увенчались успехом, и в результате хозяин квартиры пырнул собеседника ножом.