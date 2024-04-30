В Казани женщина подожгла коврик в подъезде из-за ревности

По словам женщины, это была попытка заставить мужчину впустить ее внутрь после того, как тот отправил сожительницу провожать друзей. Она рассказала, что возлюбленный нигде не работает и собирает дома шумные компании из ближайшего бара. Она также добавила, что мужчина стал регулярно поднимать на нее руку.