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Учительница из Самарской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества, от которого пострадала 43-летняя учительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жительнице Волжского района позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он утверждал, что на нее пытаются оформить кредит мошенники и, чтобы не потерять сбережения, нужно перевести их на «безопасный» счет. Потерпевшая так и сделала — она отправила незнакомцу 1,4 млн рублей. После этого «сотрудник правоохранительных органов» пропал.