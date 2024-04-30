Учительница из Самарской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей

Жительнице Волжского района позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он утверждал, что на нее пытаются оформить кредит мошенники и, чтобы не потерять сбережения, нужно перевести их на «безопасный» счет. Потерпевшая так и сделала — она отправила незнакомцу 1,4 млн рублей. После этого «сотрудник правоохранительных органов» пропал.