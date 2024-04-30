Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани ВАЗ «влетел» под КамАЗ, два человека погибли

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

Источник: 23 МВД — Telegram

В Красноармейском районе Краснодарского края 30 апреля при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Еще один человек госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на трассе «Тимашевск — Полтавская» ночью.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2110» выехал на встречную полосу движения, где врезался в идущий на высокой скорости «КамАЗ».

От удара легковой автомобиль буквально превратился в груду железа, водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Водитель грузового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.