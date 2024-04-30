На Кубани ВАЗ «влетел» под КамАЗ, два человека погибли

В Красноармейском районе Краснодарского края 30 апреля при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Еще один человек госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло на трассе «Тимашевск — Полтавская» ночью.
По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2110» выехал на встречную полосу движения, где врезался в идущий на высокой скорости «КамАЗ».
От удара легковой автомобиль буквально превратился в груду железа, водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.
Водитель грузового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.