Школьница скончалась во время занятий в Алматинской области

«23 апреля 2024 года в средней школе имени К. Кошмамбетова Карасайского района, скончалась ученица четвертого класса. (…) Во время занятий девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание», — сказано в сообщении во вторник.
Сообщается, что школьница скончалась в машине скорой помощи.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента.
Отметим, что ответ был получен от пресс-службы акима лишь после того, как КазТАГ сообщил об игнорировании и затягивании предоставления информации со стороны управления образования области.