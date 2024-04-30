Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница скончалась во время занятий в Алматинской области

Алматы. 30 апреля. КазТАГ — Школьница скончалась после потери сознания во время занятий в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима области.

«23 апреля 2024 года в средней школе имени К. Кошмамбетова Карасайского района, скончалась ученица четвертого класса. (…) Во время занятий девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание», — сказано в сообщении во вторник.

Сообщается, что школьница скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента.

Отметим, что ответ был получен от пресс-службы акима лишь после того, как КазТАГ сообщил об игнорировании и затягивании предоставления информации со стороны управления образования области.

несчастный случай