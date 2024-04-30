При пожаре в Дятловском районе погиб пенсионер

Пожар случился вечером 29 апреля в д. Улановщина. В службу 101 позвонил местный житель, который рассказал, что на одном из частных подворий горит жилой дом, пламя уже охватило кровлю. Четыре пожарных расчета выбыли на место происшествия. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, деревянное строение горело изнутри.