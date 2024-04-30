При пожаре в Дятловском районе погиб пенсионер

Пожар случился вечером 29 апреля в д. Улановщина. В службу 101 позвонил местный житель, который рассказал, что на одном из частных подворий горит жилой дом, пламя уже охватило кровлю. Четыре пожарных расчета выбыли на место происшествия. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, деревянное строение горело изнутри.
При проведении разведки на кровати в одной из комнат огнеборцы нашли погибшим 67-летнего хозяина. Жители населенного пункта рассказали, что мужчина — житель Лиды, этот дом он использовал как дачу.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены.
Специалисты выясняют причину пожара. По одной из версий, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.