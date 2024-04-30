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На пожаре в Воронеже пострадали мужчина и женщина

В воронежском микрорайоне Подгорное случился пожар в жилом доме. В больницу с ожогами попали два человека.

В понедельник, 29 апреля, в воронежском микрорайоне Подгорное, относящемся к Коминтерновскому району, случился пожар. Загорелся жилой дом на улице 1 Мая.

Боролись с огнем 12 специалистов МЧС на трех пожарных машинах. Пламя они потушили в 16.35. К тому времени в доме 10×8 метров в комнате 4×5м по всей ее площади были повреждены огнем домашние вещи. В кухне 4×5м обгорели бытовая техника и мебель. Но главное — пострадали люди. 41-летний мужчина и 43-летняя женщина получили ожоги. Их отвезли в больницу, врачи посчитали нужным их госпитализировать.

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