На пожаре в Воронеже пострадали мужчина и женщина

Боролись с огнем 12 специалистов МЧС на трех пожарных машинах. Пламя они потушили в 16.35. К тому времени в доме 10×8 метров в комнате 4×5м по всей ее площади были повреждены огнем домашние вещи. В кухне 4×5м обгорели бытовая техника и мебель. Но главное — пострадали люди. 41-летний мужчина и 43-летняя женщина получили ожоги. Их отвезли в больницу, врачи посчитали нужным их госпитализировать.