Волк напал на жителей частного дома в ВКО

«Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории. После чего волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали», — сказано в сообщении во вторник.
Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 10 учащихся микрорайона Нижнее Быково 29 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.
«Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали на произошедшее незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и самого хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу», — добавили в акимате.
Сообщается, что на данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме.