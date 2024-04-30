Волк напал на жителей частного дома в ВКО

«Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали на произошедшее незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и самого хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу», — добавили в акимате.