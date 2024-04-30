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Волк напал на жителей частного дома в ВКО

Усть-Каменогорск. 30 апреля. КазТАГ — Волк напал на жителей частного дома в Восточно-Казахстанской области, сообщает YK-news.kz.

«Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории. После чего волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали», — сказано в сообщении во вторник.

Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 10 учащихся микрорайона Нижнее Быково 29 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.

«Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали на произошедшее незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и самого хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу», — добавили в акимате.

Сообщается, что на данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме.

несчастный случай