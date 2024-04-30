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Литовского перевозчика оштрафовали на 1,7 млн рублей из-за косметики

Штраф в размере 1,7 млн рублей должен заплатить литовский перевозчик за незаконное перемещение через границу с Беларусью партии косметических средств. Подробности сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Как уточнил старший инспектор Гродненской региональной таможни Сергей Плешков, литовский перевозчик пытался ввезти на территорию ЕАЭС крупную партию различной косметики. Груз везли на фуре DAF через пункт пропуска «Бенякони».

Гродненские таможенники при досмотре машины выяснили, что в ней находится гораздо больше товаров, чем официально заявлено. Более 250 тыс. единиц косметики не были указаны в документах.

Стоимость незадекларированного груза превысила 17 млн рублей. Фирма-перевозчик по решению суда обязана выплатить 10% от этой стоимости.

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