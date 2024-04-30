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В Ростовской области в ДТП погибли два человека

В Шахтах автомобиль попал в ДТП и загорелся, погибли два человека.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области автомобильная авария унесла жизни двух человек. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 30 апреля на проспекте Александр-Грушевском.

По предварительной информации ведомства, неустановленный водитель «Рено Логан» двигался в районе дома № 13. Он выехал на встречную полосу и в какой-то момент потерял управление. Легковушка на всей скорости врезалась в уличный фонарь, а затем загорелась.

В результате ДТП погибли два человека, их пол устанавливается. Сейчас на месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства.