В Ростовской области в ДТП погибли два человека

В Ростовской области автомобильная авария унесла жизни двух человек. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 30 апреля на проспекте Александр-Грушевском.
По предварительной информации ведомства, неустановленный водитель «Рено Логан» двигался в районе дома № 13. Он выехал на встречную полосу и в какой-то момент потерял управление. Легковушка на всей скорости врезалась в уличный фонарь, а затем загорелась.
В результате ДТП погибли два человека, их пол устанавливается. Сейчас на месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства.