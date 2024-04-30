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КНБ провел спецоперацию в отделении почты в Актобе

Комитет национальной безопасности Казахстана успешно ликвидировал международный наркотический канал в Актобе, использующий почтовые отправления для распространения наркотиков из-за границы, сообщает El.kz.

Источник: КНБ РК

Операция КНБ в Актюбинской области выявила посылку, содержащую наркотики каннабисной группы в тайнике, весом более 500 грамм. На момент получения посылки в отделении АО «Казпочта» был задержан местный житель, подозреваемый в причастности к этому каналу.

В апреле этого года в рамках отдельной операции был задержан ещё один житель города Актобе, у которого было изъято более 2,5 килограмма мефедрона, что эквивалентно примерно 10 тысячам разовых доз.

Кроме того, в ходе оперативной разработки был зафиксирован факт принуждения этим подозреваемым другого жителя региона к сбыту наркотиков под угрозой физической расправы. По информации КНБ, задержанный планировал организовать обширную сеть распространения психотропных веществ в регионе.

Все задержанные лица были взяты под стражу по решению суда. На данный момент ведутся досудебные расследования данных преступлений.