Уголовное дело «Аналитиков Тихановской» направлено в суд

«Уголовное дело возбуждено в отношении участников экстремистского формирования “Аналитики Светланы Тихановской” — Добровольского А. О., Астапени Г. Е., Биканова Ф. Ю., Дракохруста Ю. А., Казакевича А. Н., Красулиной А. В., Крыжановского Е. И., Кучинского Д. Г., Лапутько В. А., Логвинца А. И., Любаковой А. А., Наумова В. Н., Роговой М. С., Рудковского П. Я., Рудник А. В., Рябовой Н. В., Усова П. Г., Чулицкой Т. В., Шлыка А. В. и Шматиной Е. А».