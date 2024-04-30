Уголовное дело «Аналитиков Тихановской» направлено в суд

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении участников экстремистского формирования «Аналитики Светланы Тихановской», сообщили в главном надзорном ведомстве.
Дело, в котором идет речь об экстремистских преступлениях, направлено в Верховный суд для определения подсудности. Было принято решение, что его будет рассматривать Минский областной суд.
«Уголовное дело возбуждено в отношении участников экстремистского формирования “Аналитики Светланы Тихановской” — Добровольского А. О., Астапени Г. Е., Биканова Ф. Ю., Дракохруста Ю. А., Казакевича А. Н., Красулиной А. В., Крыжановского Е. И., Кучинского Д. Г., Лапутько В. А., Логвинца А. И., Любаковой А. А., Наумова В. Н., Роговой М. С., Рудковского П. Я., Рудник А. В., Рябовой Н. В., Усова П. Г., Чулицкой Т. В., Шлыка А. В. и Шматиной Е. А».
Дело «аналитиков Тихановской» расследовалось Следственным комитетом в рамках специального производства.
Его фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений экстремистского характера, заговоре с целью захвата государственной власти, участии в экстремистском формировании.
Также среди инкриминированных им преступлений — пособничество в публичных призывах к захвату власти, призывы к санкциям в отношении Беларуси, а также обращение к иностранному государству совершить действия во вред национальной безопасности республики.
В прокуратуре отметили, что предварительное расследование по нему проведено СК всесторонне, полно и объективно. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов применена правильно — оснований для ее изменения либо отмены не имеется.