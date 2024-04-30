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В Норильске двое мужчин устроили стрельбу из окна многоэтажки

В Норильске сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, стрелявших из окна на Ленинском проспекте.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля в Норильске двое мужчин 2001 года рождения устроили стрельбу из окна многоэтажки на Ленинском проспекте. Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, хулиганы уже задержаны.

Видео с «развлечениями» нетрезвых молодых людей появилось в социальных сетях и местных телеграм-каналах. Судя по всему, ролик сняли сами стрелки или их знакомые.

— По месту жительства одного из мужчин сотрудники ОМВД изъяли пистолет, предположительно, охолощенный. В настоящее время оружие направлено на экспертизу, — добавили в региональном МВД.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.