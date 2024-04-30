Под Волгоградом из-за собаки в ДТП пострадали женщина и двое детей

— Совершила наезд на собаку, после чего не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованным автомобилем «ДАФ». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое пассажиров в возрасте 9-ти и 7-ми лет доставлены в больницу, — уточнили в полиции региона.