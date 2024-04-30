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Под Волгоградом из-за собаки в ДТП пострадали женщина и двое детей

В Волгоградской области «ВАЗ» врезался в грузовик из-за собаки.

Источник: Комсомольская правда

Выбежавшая на проезжую часть собака стала причиной серьезного ДТП в Волгоградской области 29 апреля. На проезжей части столкнулись «ВАЗ» и грузовик. Пострадали женщина, а также двое ее детей.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 16.22 часов 41-летняя автомобилистка за рулем отечественной легковушки ехала в Городищенском районе со стороны Москвы в сторону Волгограда.

— Совершила наезд на собаку, после чего не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованным автомобилем «ДАФ». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое пассажиров в возрасте 9-ти и 7-ми лет доставлены в больницу, — уточнили в полиции региона.