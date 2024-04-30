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Под Симферополем после сбития ATACMS рассыпались боеприпасы

В Симферопольском районе обнаружили боеприпасы, оставшиеся после сбития ракет ATACMS утром 30 апреля.

Источник: МК.RU Крым

В Симферопольском районе обнаружили неразорвавашиеся боеприпасы, которые рассыпались после сбития ракет ATACMS во время атаки на Крым ночью 30 апреля. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он призвал жителей и гостей полуострова не приближаться к боеприпасам и при их обнаружении вызвать саперов. Боеприпасы нашли в окрестностях села Донское, добавил он.

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны», — сообщил советник главы РК Олег Крючков, добавив, что боеприпас поражает живую силу в радиусе 15 м, но не эффективен против бронированного транспорта.