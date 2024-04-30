Под Симферополем после сбития ATACMS рассыпались боеприпасы

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны», — сообщил советник главы РК Олег Крючков, добавив, что боеприпас поражает живую силу в радиусе 15 м, но не эффективен против бронированного транспорта.