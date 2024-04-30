Чем запомнился Ерлан Тургумбаев на посту главы МВД Казахстана

Сегодня Генпрокуратура подтвердила задержание экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в связи с январскими событиями. Редакция NUR.KZ вспомнила, чем запомнился Тургумбаев на этой должности.

Ерлан Тургумбаев был назначен на должность министра внутренних дел Казахстана 12 февраля 2019 года экс-президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

Однако уже 21 февраля Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку, в результате чего 25 февраля Тургумбаев был переназначен на должность главы МВД, а покинул ее в феврале 2022 года.

30 апреля появилась информация о задержании Тургумбаева, позже ее подтвердили в генпрокуратуре РК.

Чем запомнился Тургумбаев на посту главы МВД РК

Сразу после назначения он пообещал журналистам, что «никуда от них убегать не будет» и сказал, что его ведомство будет максимально открыто для представителей СМИ.

В марте 2019 года новый глава МВД приостановил внедрение новой формы казахстанской полиции, которое было начато до него. Тогда он заявил, что сначала нужно повысить зарплату полицейских, а потом задумываться о смене неудобной формы.

Зарплаты следователей и оперуполномоченных действительно были повышены на 55% — со 120 до 170 тысяч тенге.

В мае того же года появились слухи, что сыновья Тургумбаева служат в элитных подразделениях полиции. Отвечая на вопрос журналистов, экс-глава МВД отметил, что его дети выбрали профессии, не связанные с правоохранительной службой.

В том же году он также высказался о коррупции в рядах МВД и заявил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является приоритетом работы и ключевого условия успешной реформы органов внутренних дел.

В октябре МВД представило новый стандарт полицейского Казахстана.

В 2020 году Тургумбаев заявил, что его ведомство стоит на пороге перестройки.

«Мы сами себя ломаем и сами уже по-другому относимся к работе», — сказал он тогда.

На период деятельности Тургумбаева пришлось начало пандемии COVID-19 и введение режима ЧП в Казахстане, поэтому он много раз высказывался о соблюдении эпидемиологических мер. Также комментировал фейки о распылении химического оружия.

В декабре 2020 года в соцсетях начали рассылать сообщение якобы от имени полковника полиции Турлыбека Ахметова, в котором утверждалось, что автор сообщения имеет на руках компромат на Тургумбаева. В МВД тогда сообщили, что рассылка является ложной.

В 2021 году при Тургумбаеве в МВД перенесли срок введения обязательной дактилоскопической регистрации граждан с 2021 на 2023 год.

Также экс-глава ведомства предложил расширить полномочия участковых полицейских.

В августе того же года, после взрыва на складе боеприпасов в Жамбылской области, президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал МВД и заявил, что проблемы в системе хранения боеприпасов являются очевидными.

В ноябре того же года Ерлан Тургумбаев озвучил результаты социального исследования на предмет доверия казахстанской полиции со стороны населения. По его данным, в 2021 году Казахстан вошел в список стран с достаточно надежным уровнем безопасности. Из 163 государств мира наша страна заняла в нем 67 место.

В конце 2021 года пресс-служба МВД озвучила данные о зарплате министра. Стало известно, что заработная плата Ерлана Тургумбаева составляла 1,3 млн тенге.

11 января 2022 года после роспуска правительства на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, объявленного Касым-Жомартом Токаевым, Ерлан Тургумбаев был вновь назначен главой МВД, однако уже 25 февраля он был освобожден от этой должности.

Через время, в августе 2022 года, его освободили от должности советника президента Казахстана, а в сентябре стало известно, что Тургумбаев был допрошен в качестве свидетеля по делу о январских событиях.

Тогда в генпрокуратуре уточняли, что у Тургумбаева нет никакого процессуального статуса по данному делу, однако уже в марте 2024 года появилась информация, что в отношении бывшего главы МВД все-таки ведется следствие.

Сегодня, 30 апреля, появилась информация о задержании Тургумбаева, позже ее подтвердили в генпрокуратуре РК.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы. В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области.

А утром отправил правительство Казахстана в отставку. В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация. 6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу.