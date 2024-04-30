Рыба массово гибнет в реке Восточный Дагомыс. Жители поселка заметили потемневшую воду. По словам сочинцев, на поверхности появились масляные пятна. В реке плавает погибшая рыба. А в окрестностях чувствуется неприятный запах.
В водоканале Сочи прокомментировали ситуацию.
«В следствие вымывания основания из-под трубопровода очищенных сточных вод произошло его разрушение. При обнаружении нештатной ситуации к работам приступили безотлагательно», — сообщили в организации.
В прокуратуре по факту гибели рыбы проводят проверку. Сотрудники надзорного органа, специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства выехали на место.
«Отобраны пробы воды, в настоящее время сбросы не осуществляются. По результатам проверочных мероприятий и лабораторных исследований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.