В Стерлитамаке дети потушили «Вечный огонь» и попали на видео

Проступок детей попал под камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что два мальчика поднялись на мемориал, и как минимум один из них справил нужду на горелку вечного огня, после чего тот потух. Происшествие вызвало волну возмущения у местных жителей. Они требуют наказать детей и их родителей.