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В Стерлитамаке дети потушили «Вечный огонь» и попали на видео

В Башкирии детей застали непотребством у «Вечного огня».

В башкирском городе Стерлитамаке дети потушили «Вечный огонь». Инцидент произошел около шести часов вечера. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях.

— По предварительным данным, их удалось задержать прибывшим сотрудникам ППС, — передали очевидцы.

Проступок детей попал под камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что два мальчика поднялись на мемориал, и как минимум один из них справил нужду на горелку вечного огня, после чего тот потух. Происшествие вызвало волну возмущения у местных жителей. Они требуют наказать детей и их родителей.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Как только ответ появится, мы его опубликуем.