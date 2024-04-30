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Водитель каршеринга в Кронштадте «припарковал» машину на дне траншеи. Он не заметил перекрытие половины дороги

Каршеринг упал в траншею в Кронштадте.

Образец китайского автопрома вытаскивали из глубокой ямы на Кронштадтском шоссе. Судьба водителя несколько туманна.

Фото и видео с места аварии публикуют очевидцы в паблике «ДТП и ЧП». Судя по записям с камер, водитель съехал в яму, не сбавляя скорости. Это было около половины второго ночи. По некоторым данным, он выбрался из машины и ушел в неизвестном направлении.

Машина пролежала в яме до утра, затем вытаскивать ее приехали спасатели. Дорога на этом участке перекопана с февраля, там прокладывают инженерные сети. Закончить должны к 20 мая.