Водитель каршеринга в Кронштадте «припарковал» машину на дне траншеи. Он не заметил перекрытие половины дороги

Фото и видео с места аварии публикуют очевидцы в паблике «ДТП и ЧП». Судя по записям с камер, водитель съехал в яму, не сбавляя скорости. Это было около половины второго ночи. По некоторым данным, он выбрался из машины и ушел в неизвестном направлении.