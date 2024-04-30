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Подросток на миллион: В Молдове полиция задержала 16-летнего парня с 1 кг гашиша — при обыске у него дома нашли и другие наркотики

Ночью, 30 апреля, сотрудники Национального инспектората расследований задержали в Кишиневе 16-летнего подростка с 1 кг гашиша. Тинейджер помещен под домашний арест.

На съемной кишиневской квартире дополнительно было найдено большое количество марихуаны, «солей» и мефедрона. Согласно схеме, наркотики предназначались для порционирования и последующей продаже клиентам. Общая стоимость изъятых веществ оценивается в 1 млн леев.

Подросток приезжал в столицу каждые 10 дней для получения партии веществ. Затем на такси он отправлялся по районам Молдовы, где помещал в тайники по 30 доз для следующих курьеров.

Расследование продолжается для выявления всех членов группировки.

Источник: rupor.md.