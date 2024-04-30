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В Крыму рассказали, чем опасны неразорвавшиеся части ракет ATACMS

Неразорвавшиеся части ракет ATACMS, обнаруженные в пригороде крымской столицы, имеют радиус поражения живой силы — 15 метров. Они опасны и для людей, и для транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Суббоеприпас M74, обнаруженный вблизи села Донское неподалеку от Симферополя, является стальной оболочкой, заполненной взрывчаткой. При ее детонации, разлетаются стальные поражающие элементы начинки. Такие суббоеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского транспорта и людей. Они предназначены для уничтожения бронированной техники, а легковые и грузовые машины для них — легкая цель. Для людей такие суббоеприпасы опасны в радиусе 15 метров. Советник главы Крыма рекомендовал немедленно вызывать спасателей при обнаружении подобной находки.

«Не поднимать! Сразу звонок в МЧС!».

написал Крючков

Сегодня ночью была отражена очередная атака на Крым со стороны Украины. При ее отражении сбиты ракеты ATACMS. Ни одна из них не достигла целей, и не нанесла урон полуострову. Однако глава Крыма сообщил, что на дороге у села Донское вблизи Симферополя обнаружены части сбитой ракеты — неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые потенциально опасны для людей и техники. Стальные шарики со взрывчаткой обнаружены на дороге и у обочины. В такой ситуации ни в коем случае нельзя прикасаться и близко подходить к находке, необходимо немедленно звонить в экстренные службы.