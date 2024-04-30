В Крыму рассказали, чем опасны неразорвавшиеся части ракет ATACMS

Сегодня ночью была отражена очередная атака на Крым со стороны Украины. При ее отражении сбиты ракеты ATACMS. Ни одна из них не достигла целей, и не нанесла урон полуострову. Однако глава Крыма сообщил, что на дороге у села Донское вблизи Симферополя обнаружены части сбитой ракеты — неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые потенциально опасны для людей и техники. Стальные шарики со взрывчаткой обнаружены на дороге и у обочины. В такой ситуации ни в коем случае нельзя прикасаться и близко подходить к находке, необходимо немедленно звонить в экстренные службы.