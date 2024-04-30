Спикера нижегородской гордумы арестовали на два месяца по делу о растрате

«Суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Лавричева Олега Вениаминовича и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня 2024 года включительно», — заявил судья Сергей Шувалов.
По версии следствия, Олег Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина, «с группой лиц в период 2018—2019 годов совершил хищение денег на средства Арзамасского приборостроительного завода имени Палантина в размере 22 млн 487 тыс. руб., то есть в особо крупном размере, на приобретение программно-аппаратных комплексов — аппарата рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ».
Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере).
Как писал «Ъ-Приволжье», Олег Лавричев был задержан 28 апреля силовиками на Донбассе, где он ждал очередной гуманитарный груз из Нижнего Новгорода. После этого председатель гордумы был доставлен в Нижний Новгород.
Олег Лавричев также является координатором движения «Нижегородское ополчение-2022», которое занимается сбором и доставкой помощи для российских военных. 25 апреля его наградили медалью Минобороны России «За помощь и милосердие».