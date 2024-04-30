ВС России поразили ангар ВСУ для сборки легкомоторных беспилотников

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.