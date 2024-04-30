Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России поразили ангар ВСУ для сборки легкомоторных беспилотников

Вооруженные силы России поразили ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором осуществлялась сборка легкомоторных ударных беспилотных самолетов. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Кроме того, средствами российской противовоздушной обороны за сутки были сбиты 10 украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Ранее, 28 апреля, российская авиация уничтожила украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также были поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ.