ВС России поразили ангар ВСУ для сборки легкомоторных беспилотников

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Кроме того, средствами российской противовоздушной обороны за сутки были сбиты 10 украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Ранее, 28 апреля, российская авиация уничтожила украинские ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также были поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ.