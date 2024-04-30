«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новотягинка. Как сообщили Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 20 военных.