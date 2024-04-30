В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новотягинка. Как сообщили Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 20 военных.