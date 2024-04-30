Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: дядю погибшего малыша не стали отправлять в колонию

При уточнении информации было установлено, что малыш был сброшен из окна родственником, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Двухлетнего ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На тот момент дело возбудили по факту покушения на убийство. Позже соседи рассказали подробности о семье. Также стало известно, что пострадавший скончался в больнице.