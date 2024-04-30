Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев заключен под стражу

Следственный Комитет ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. Лавричева арестовали до 26 июня. Сам спикер свою вину не признаёт. По его словам, проект был направлен на оздоровление сотрудников предприятия и не мог принести ему выгоды.