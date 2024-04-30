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Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев заключен под стражу

Спикера гордумы арестовали на два месяца.

Источник: телеграм-канал Олега Лавричева

Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев заключен под стражу за растрату 22,5 миллионов рублей. Такое решение принял Московский районный суд 30 апреля. Об этом сообщает «Newsroom24».

Напомним, Олега Лавричева задержали в зоне проведения специальной военной операции 29 апреля.

Обвиняют Лавричева в растрате почти 22,5 миллионов рублей. По версии следствия, денежные средства были похищены у Арзамасского приборостроительного завода при приобретении аппаратов УЗИ и рентгена в 2018—2019 годах. Спикеру Думы вменяют две статьи: «Присвоение или растрата» и «Отмывание денежных средств». По первой статье обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Однако, по словам защиты, несколько дней назад Олег Лавричев подписал контракт с Минобороны РФ, по которому у обвиняемого появляется статус военнослужащего.

Следственный Комитет ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. Лавричева арестовали до 26 июня. Сам спикер свою вину не признаёт. По его словам, проект был направлен на оздоровление сотрудников предприятия и не мог принести ему выгоды.