Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев заключен под стражу за растрату 22,5 миллионов рублей. Такое решение принял Московский районный суд 30 апреля. Об этом сообщает «Newsroom24».
Напомним, Олега Лавричева задержали в зоне проведения специальной военной операции 29 апреля.
Обвиняют Лавричева в растрате почти 22,5 миллионов рублей. По версии следствия, денежные средства были похищены у Арзамасского приборостроительного завода при приобретении аппаратов УЗИ и рентгена в 2018—2019 годах. Спикеру Думы вменяют две статьи: «Присвоение или растрата» и «Отмывание денежных средств». По первой статье обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Однако, по словам защиты, несколько дней назад Олег Лавричев подписал контракт с Минобороны РФ, по которому у обвиняемого появляется статус военнослужащего.
Следственный Комитет ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. Лавричева арестовали до 26 июня. Сам спикер свою вину не признаёт. По его словам, проект был направлен на оздоровление сотрудников предприятия и не мог принести ему выгоды.