В Екатеринбурге столкнулись 3 машины, одна вылетела на тротуар и сбила детей

«22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице. На пересечении с улицей Окружной водитель проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, после чего Honda допустила столкновение с Lada Granta. Последняя съехала на тротуар и сбила двух несовершеннолетних пешеходов», — рассказали в ведомстве.