В Екатеринбурге столкнулись 3 машины, одна вылетела на тротуар и сбила детей

«22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице. На пересечении с улицей Окружной водитель проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, после чего Honda допустила столкновение с Lada Granta. Последняя съехала на тротуар и сбила двух несовершеннолетних пешеходов», — рассказали в ведомстве.
Мальчики-пешеходы, 2013 г.р., получили травмы колен, их доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Автоинспекторы провели освидетельствование водителей, все оказались трезвы.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге водитель проехал по «лежачему полицейскому» и получил травмы.