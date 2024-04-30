Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге столкнулись 3 машины, одна вылетела на тротуар и сбила детей

В Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская случилась массовая авария, одна из машин вылетела на тротуар и сбила двух 11-летних мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.

Источник: УГИБДД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице. На пересечении с улицей Окружной водитель проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, после чего Honda допустила столкновение с Lada Granta. Последняя съехала на тротуар и сбила двух несовершеннолетних пешеходов», — рассказали в ведомстве.

Мальчики-пешеходы, 2013 г.р., получили травмы колен, их доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Автоинспекторы провели освидетельствование водителей, все оказались трезвы.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге водитель проехал по «лежачему полицейскому» и получил травмы.