В Пермском крае произошло смертельное ДТП с лосем

На 48 километре дороги в сторону Перми «ЗАЗ Шанс» по управлением водителя 2001 года рождения допустил наезд на лося. После столкновения животное отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус». В результате погиб 59-летний пассажир «Ларгуса» мужчина 1965 года. Кроме того, оба водителя и женщина-пассажир «Ларгуса» госпитализированы.