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В Пермском крае произошло смертельное ДТП с лосем

Вчера вечером на автодороге Нытва — Кудымкар произошло ДТП с участием лося, сообщает краевая ГИБДД.

Источник: ГИБДД Пермского края

На 48 километре дороги в сторону Перми «ЗАЗ Шанс» по управлением водителя 2001 года рождения допустил наезд на лося. После столкновения животное отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус». В результате погиб 59-летний пассажир «Ларгуса» мужчина 1965 года. Кроме того, оба водителя и женщина-пассажир «Ларгуса» госпитализированы.