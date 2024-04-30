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В Ташкенте и Карши предприниматели незаконно использовали газ и электроэнергию на 2 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прокуратура выявила хищения электроэнергии и газа на частных предприятиях в Карши и Ташкенте. Ущерб государству составил 2 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, в городе Карши кондитерский цех самовольно подключили к общественной газовой сети. Руководитель предприятия и другие причастные лица были признаны виновными в незаконном использовании природного газа в коммерческих целях на сумму 1 миллиард сумов.

В Ташкенте ответственные лица мебельного цеха на массиве Тузель Яшнабадского района умышленно повредили электросчетчик. Таким образом, предприятие незаконно израсходовало электроэнергии на 1 миллиард сумов.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Напомним, майнинговая ферма в Сырдарьинской области незаконно растратила электроэнергию на 34 миллиарда сумов.