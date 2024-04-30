В Ташкенте и Карши предприниматели незаконно использовали газ и электроэнергию на 2 миллиарда сумов

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, в городе Карши кондитерский цех самовольно подключили к общественной газовой сети. Руководитель предприятия и другие причастные лица были признаны виновными в незаконном использовании природного газа в коммерческих целях на сумму 1 миллиард сумов.