В Ташкенте и Карши предприниматели незаконно использовали газ и электроэнергию на 2 миллиарда сумов

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, в городе Карши кондитерский цех самовольно подключили к общественной газовой сети. Руководитель предприятия и другие причастные лица были признаны виновными в незаконном использовании природного газа в коммерческих целях на сумму 1 миллиард сумов.
В Ташкенте ответственные лица мебельного цеха на массиве Тузель Яшнабадского района умышленно повредили электросчетчик. Таким образом, предприятие незаконно израсходовало электроэнергии на 1 миллиард сумов.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
Напомним, майнинговая ферма в Сырдарьинской области незаконно растратила электроэнергию на 34 миллиарда сумов.