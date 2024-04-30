В эвакопунктах остаются 6546 человек в Казахстане

По республике с начала паводка откачано свыше 13,3 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 7,6 миллиона мешкотар и 1,5 миллиона тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 7 089 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий, вернулись в свои дома 39 932 человек. В эвакопунктах остаются 6 546 человек.