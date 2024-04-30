«Набрали еды и воды». Двое мужчин ограбили АЗС в Гродно посреди ночи

Инцидент с ограблением АЗС произошел в областном центре ночью 30 апреля. Около 00.12 часов на заправке на проспекте Клецкова появились двое молодых людей в возрасте около 18 лет, по описанию продавца. Фигуранты взяли еду и воду с полок, но не стали расплачиваться за товары, а просто убежали с заправки.