На севере Петербурга трамвай буквально въехал в троллейбус. Пострадал ребенок

Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», столкновение было зафиксировано в 11 утра. Троллейбус поворачивал с Испытателей на Коломяжский и не рассчитал дистанцию до трамвая. «В троллейбусе ударился ребёнок, на место приезжала скорая, увезла для дальнейшего медицинского обследования», — добавили в ГЭТ.