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На севере Петербурга трамвай буквально въехал в троллейбус. Пострадал ребенок

Трамвай и троллейбус столкнулись у «Пионерской».

Трамваи встали у метро «Пионерская» в Петербурге из-за утренней аварии с троллейбусом. Движение восстановлено, но не обошлось без пострадавшего.

Фото изнутри салона троллейбуса «Фонтанке» прислал читатель. Судя по кадрам, трамвай и троллейбус столкнулись под углом, так что передняя часть трамвая частично оказалась внутри троллейбуса.

Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», столкновение было зафиксировано в 11 утра. Троллейбус поворачивал с Испытателей на Коломяжский и не рассчитал дистанцию до трамвая. «В троллейбусе ударился ребёнок, на место приезжала скорая, увезла для дальнейшего медицинского обследования», — добавили в ГЭТ.

Через полтора часа движение было возобновлено.