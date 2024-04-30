В Москве арестовали пятерых обвиняемых в поджоге пожарного вертолета в аэропорту Остафьево

«Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года», — говорится в сообщении.