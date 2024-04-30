Игроман из Зельвы задушил приятеля и его мать, чтобы похитить деньги. СК раскрыл подробности

Как оказалось, он с лета 2023 года играл в онлайн-казино, где часто проигрывал, в связи с чем у него появились крупные долги перед знакомыми. В долг мужчина брал и у своей будущей жертвы, при этом видел, что средства хранятся в сейфе. Согласно материалам уголовного дела, вечером 19 апреля он отправился к приятелю. На крыльце дома они употребляли алкоголь, позднее зашли в дом. 28-летний мужчина снова стал просить одолжить денег, но в ответ услышал просьбу покинуть дом. В какой-то момент, находясь на веранде, 28-летний местный житель принялся душить знакомого, а когда понял, что тот не дышит, прошел к сейфу за деньгами.