Игроман из Зельвы задушил приятеля и его мать, чтобы похитить деньги. СК раскрыл подробности

Как сообщили в ведомстве, по данным следствия, утром 20 апреля в Зельве в своем доме были обнаружены тела 46-летнего мужчины и его 83-летней матери. Тревогу забил коллега погибшего, когда не обнаружил человека на рабочем месте. Обеспокоенный, он отправился к дому коллеги, где на веранде обнаружил его бездыханное тело, о чем сообщил правоохранителям. На месте происшествия был также найден труп его пожилой матери. Родственники семьи рассказали, что у погибшего мужчины была крупная сумма денег, которую он хранил в сейфе, однако его в доме следователи не обнаружили.
По подозрению в краже был задержан 28-летний житель райцентра. Изначально мужчина выдвигал несколько версий произошедшего, однако под весом собранных доказательств признался в двойном убийстве. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина детально рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.
Как оказалось, он с лета 2023 года играл в онлайн-казино, где часто проигрывал, в связи с чем у него появились крупные долги перед знакомыми. В долг мужчина брал и у своей будущей жертвы, при этом видел, что средства хранятся в сейфе. Согласно материалам уголовного дела, вечером 19 апреля он отправился к приятелю. На крыльце дома они употребляли алкоголь, позднее зашли в дом. 28-летний мужчина снова стал просить одолжить денег, но в ответ услышал просьбу покинуть дом. В какой-то момент, находясь на веранде, 28-летний местный житель принялся душить знакомого, а когда понял, что тот не дышит, прошел к сейфу за деньгами.
Но тут злоумышленник понял, что престарелая мать убитого, которая до этого спала, проснулась. Чтобы избавиться от свидетеля, убийца задушил и ее. После этого забрал сейф и вскрыл в своем гараже. В тайнике оказалось Br20 тыс. и около $1,5 тыс. Их душегуб потратил в онлайн-казино, на погашение долгов, покупку алкоголя.
Заметая следы, фигурант выбросил часть своей одежды, которая была на нем в тот вечер, избавился и от сейфа. Чтобы скрыть факт, что он созванивался с будущей жертвой и договаривались о встрече, мужчина выбросил телефон убитого, который забрал с места преступления.
В отношении 28-летнего жителя Зельвы возбуждено уголовное дело по п.п.1,2,12 ч.2 ст. 139 (убийство двух лиц, в том числе заведомо престарелого лица, совершенное из корыстных побуждений) и ч.3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.