Экс-главу полиции осудили за изнасилование в Талдыкоргане

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Экс-начальник управления полиции осужден за изнасилование, сообщает пресс-служба суда Жетысуской области.
Согласно обвинению, 12 ноября 2023 года начальник управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев прямо в своем служебном кабинете изнасиловал женщину.
Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.
Также экс-полицейский лишен специального звания «полковник полиции».
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, жертвой насильника стала 27-летняя женщина.