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Экс-главу полиции осудили за изнасилование в Талдыкоргане

Вынесен приговор по резонансному делу с изнасилованием в здании полиции.

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Экс-начальник управления полиции осужден за изнасилование, сообщает пресс-служба суда Жетысуской области.

Согласно обвинению, 12 ноября 2023 года начальник управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев прямо в своем служебном кабинете изнасиловал женщину.

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.

Также экс-полицейский лишен специального звания «полковник полиции».

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, жертвой насильника стала 27-летняя женщина.