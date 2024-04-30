В Ахангаране неизвестный уничтожил сад из 1,5 тысячи деревьев

Заявитель, сообщивший об уничтожении деревьев в соцсетях, был недоволен тем, что по данному факту не возбуждается уголовное или даже административное дело, и попросил соответствующие организации обратить на эту ситуацию.
Специалисты Ахангаранского районного отдела изучили сообщение. Выяснилось, что деревья подожгли на охраняемой территории возле реки Ахангаран. Кто именно совершил поджог пока остается неизвестным.
Собранные документы по данному делу передали в правоохранительные органы для изучения ситуации.
Напомним, недавно в Узбекистане вновь ужесточили наказание за незаконную вырубку деревьев.