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26-летний житель Башкирии до смерти избил старшего брата

В Краснокамском районе сотрудники следственного комитета предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, 26-летнему мужчине.

23 апреля молодой человек выпивал с 52-летним братом у него дома. Во время застолья они поругались из-за того, что мужчина отказался устроиться на работу вместе с младшим братом. Разъяренный молодчик не меньше трех раз ударил несчастного ногами в грудь и ушел. Вернувшись на следующий день, он обнаружил брата мертвым.

По данным пресс-службы следкома Башкирии, сельчанин признал свою вину и не пытался скрыться от следствия. Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей, назначен ряд экспертиз. Суд поместил фигуранта дела под стражу.