26-летний житель Башкирии до смерти избил старшего брата

23 апреля молодой человек выпивал с 52-летним братом у него дома. Во время застолья они поругались из-за того, что мужчина отказался устроиться на работу вместе с младшим братом. Разъяренный молодчик не меньше трех раз ударил несчастного ногами в грудь и ушел. Вернувшись на следующий день, он обнаружил брата мертвым.