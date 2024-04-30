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Два призывника сбежали при отправке в армию: их объявили в розыск

В Петропавловске при отправке призывников к месту несения службы два новобранца сбежали из поезда. Их объявили в розыск, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в департаменте по делам обороны Северо-Казахстанской области, инцидент произошел вечером 27 апреля.

«При отправке вновь призванных военнослужащих срочной воинской службы в войсковую часть 85510 Карагандинской области на станции города Петропавловска самовольно покинули вагон поезда сообщением Самара — Караганда и скрылись в неизвестном направлении двое военнослужащих 2003 и 2004 годов рождения», — проинформировали в ведомстве.

\Уточняется, что молодых людей призвали на срочную воинскую службу с присвоением звания «рядовой» в соответствии с приказом начальника департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2024 года.

По закону «О воинской службе и статусе военнослужащих», гражданин считается призванным на воинскую службу с момента издания приказа начальника местного органа военного управления области о его призыве на воинскую службу.

Военнослужащий находится при исполнении обязанностей воинской службы в случае следования к месту службы и обратно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований от 29.04.2024 года. Рядовые Кусаинов и Коваленко объявлены в розыск», — отметили в областном департаменте по делам обороны СКО.

Призывникам грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса: за дезертирство и самовольное оставление части или места службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если самовольное отсутствие продолжалось свыше суток. Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Забирают в армию: что нужно знать призывнику и его родителям в 2024 году

Отметим, весенний призыв в Казахстане начался 1 марта и продлится до 30 июня. В онлайн-формате через планшеты местных органов военного управления совместно с полицейской службой проверяют всех призывников и граждан призывного возраста от 18 до 27 лет.