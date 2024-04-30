Токаев дал ряд поручений по направлениям деятельности КНБ

«Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Ермек Сагимбаев:
- отчитался о результатах работы КНБ с начала текущего года, ходе реформирования ведомства и задачах на предстоящий период;
- доложил о мерах по совершенствованию деятельности Комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности, в том числе развитии нормативной правовой базы, укреплении кадрового потенциала, внедрении передовых информационных технологий и дебюрократизации служебных процессов;
- сообщил об усилении работы по недопущению террористических и экстремистских проявлений в стране:
— с начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, еще 13 задержаны в рамках досудебных расследований;
проинформировал о мерах по оздоровлению криминогенной ситуации:
- совместно с МВД пресечена деятельность 6 криминальных группировок, арестовано 35 человек. Из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия, 5 СВУ, 32 гранаты и 4431 боеприпас;
- проведено 16 операций в рамках борьбы с наркобизнесом. Ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 нарколабораторий. Изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 14 тонн химических реагентов и сырья маковой соломы;
- в рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше Т707 млрд, в госбюджет возмещено Т1,2 млрд;
- в сфере охраны Государственной границы задержано свыше 7 тысяч правонарушителей, пресечено 395 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через Госграницу валюты на сумму Т3,2 млрд и товаров на сумму Т7,6 млрд;
- доложил об отражении 50,3 млн кибер и 819 DDoS-атак на информационные системы государственных органов.