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Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Речице

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Речице, сообщили БЕЛТА в МЧС.

29 апреля в 08.17 речицким спасателям поступило сообщение о пожаре деревянного двухквартирного жилого дома по улице Лермонтова. К месту вызова оперативно выехали подразделения МЧС.

При проведении разведки спасатели обнаружили и вынесли из дома 66-летнего хозяина квартиры, лежащего на диване в горящей комнате. После осмотра медиков мужчину с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.

Рассматриваемая версия случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении, пояснили в МЧС.

пожары
МЧС