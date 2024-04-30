Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Речице

29 апреля в 08.17 речицким спасателям поступило сообщение о пожаре деревянного двухквартирного жилого дома по улице Лермонтова. К месту вызова оперативно выехали подразделения МЧС.



При проведении разведки спасатели обнаружили и вынесли из дома 66-летнего хозяина квартиры, лежащего на диване в горящей комнате. После осмотра медиков мужчину с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.



Рассматриваемая версия случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении, пояснили в МЧС.