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«Захотел дополнительно заработать». Командированный житель Гомеля потерял в Минске 28 тысяч рублей

Гомельчанин в командировке в Минске отдал мошенникам 28 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Гомельчанин во время командировки в Минск лишился 28 тысяч белорусских рублей, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что гомельчанин, находясь в командировке в Минске захотел дополнительно заработать на криптобирже. Для этого он зарегистрировался на специализированном сайте, который нашел в интернете. Сайт оказался поддельным, но с белорусом связался «личный куратор». По указанию мошенника гомельчанин начал инвестировать деньги в липовую биржу. А ему для усыпления бдительность «брокер» присылал фиктивные отчеты о якобы приросте капитала.

Однако, когда гомельчанин захотел вывести прибыль, то столкнулся с якобы технической проблемой. Ему предложили осуществить денежный перевод, чтобы вывести деньги. А когда он это сделал и ничего не произошло, то его снова попросили о пополнении счета. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в милицию. Общий ущерб превысил 28 тысяч белорусских рублей.