«Захотел дополнительно заработать». Командированный житель Гомеля потерял в Минске 28 тысяч рублей

Однако, когда гомельчанин захотел вывести прибыль, то столкнулся с якобы технической проблемой. Ему предложили осуществить денежный перевод, чтобы вывести деньги. А когда он это сделал и ничего не произошло, то его снова попросили о пополнении счета. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в милицию. Общий ущерб превысил 28 тысяч белорусских рублей.