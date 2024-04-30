В Курской области человек погиб в пожаре после атаки беспилотника ВСУ

«Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Пол погибшего губернатор не уточнил.
Ранее Старовойт сообщил, что при повторном обстреле ВСУ села Козино погибла местная жительница, вторая получила ранения. В результате первой атаки на село было повреждено десять домовладений и перебита линия электропередачи.
По сообщению Минобороны России, средства ПВО сбили в небе над Курской областью два украинских дрона. Это произошло примерно с 15:30 по 16:30 мск.