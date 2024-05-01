Истребитель F-16 потерпел крушение в США

По данным журналистов, инцидент произошел во вторник, 30 апреля, около 11:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) около национального парка «Уайт Сэндс». Они отметили, что на момент крушения на борту истребителя находился только пилот, он катапультировался. На данный момент военному оказывают медицинскую помощь.