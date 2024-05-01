Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребитель F-16 потерпел крушение в США

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) США потерпел крушение около авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, передает телеканал Fox News.

Источник: AP 2023

По данным журналистов, инцидент произошел во вторник, 30 апреля, около 11:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) около национального парка «Уайт Сэндс». Они отметили, что на момент крушения на борту истребителя находился только пилот, он катапультировался. На данный момент военному оказывают медицинскую помощь.

Власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находятся на борту самолета.

Ранее стало известно, что сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom Иоганна Циммерна получил травмы, не совместимые с жизнью, в авиакатастрофе в Калифорнии.