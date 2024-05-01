Истребитель F-16 потерпел крушение в США

По данным журналистов, инцидент произошел во вторник, 30 апреля, около 11:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) около национального парка «Уайт Сэндс». Они отметили, что на момент крушения на борту истребителя находился только пилот, он катапультировался. На данный момент военному оказывают медицинскую помощь.
Власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находятся на борту самолета.
Ранее стало известно, что сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom Иоганна Циммерна получил травмы, не совместимые с жизнью, в авиакатастрофе в Калифорнии.