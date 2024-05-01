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Над Рязанской и Воронежской областями сбиты БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитии еще одного БПЛА. Силы ПВО и средства РЭБ сбили беспилотник в пригороде Воронежа. Одновременно с Гусевым об атаке БПЛА сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Александр Гусев, в результате падения обломков беспилотника в строящемся доме выбило окна. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Малков не уточнил, какая именно часть региона подверглась атаке. По его словам, пострадавших нет. О разрушениях губернатор не сообщил.

Оба губернатора сообщили об атаке в 4:00 мск. До этого Александр Гусев сообщил об атаке еще одного БПЛА на Воронежскую область. По его словам, пострадавших и разрушений не было. В регионе все еще действует опасность атаки БПЛА.