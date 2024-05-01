Над Рязанской и Воронежской областями сбиты БПЛА

Как сообщил Александр Гусев, в результате падения обломков беспилотника в строящемся доме выбило окна. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Малков не уточнил, какая именно часть региона подверглась атаке. По его словам, пострадавших нет. О разрушениях губернатор не сообщил.
Оба губернатора сообщили об атаке в 4:00 мск. До этого Александр Гусев сообщил об атаке еще одного БПЛА на Воронежскую область. По его словам, пострадавших и разрушений не было. В регионе все еще действует опасность атаки БПЛА.