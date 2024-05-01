Подростки во Владивостоке расстреляли автомобиль из ракетницы

Инцидент произошел на улице Енисейской, 23 Б, еще 28 апреля. Двое подростков баловались небезопасным предметом. Похоже, что один хотел выстрелить в другого, но попал в проезжающий мимо автомобиль, регистратор которого и запечатлел происшествие.