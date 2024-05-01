Подростки во Владивостоке расстреляли автомобиль из ракетницы

Во Владивостоке двое молодых людей расстреляли из, предположительно, сигнального пистолета проезжающий по дворам автомобиль. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Владивосток».
Инцидент произошел на улице Енисейской, 23 Б, еще 28 апреля. Двое подростков баловались небезопасным предметом. Похоже, что один хотел выстрелить в другого, но попал в проезжающий мимо автомобиль, регистратор которого и запечатлел происшествие.
После выстрела оба быстро уехали с места происшествия на электросамокатах. Автомобиль, в который попала сигнальная ракета, получил повреждения.
«Может кто узнает своих детей или поможет их найти или вдруг правоохранительные органы заинтересуются, откуда у подростков такое оружие», — написали очевидцы в новых медиа.
«Комсомольская правда» запросила комментарий по произошедшему в УМВД России по Приморскому краю.