Группировка «Восток» сообщила о поражении до 100 солдат ВСУ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две гаубицы M777 калибра 155 мм и четыре пункта боепитания противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.