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Группировка «Восток» сообщила о поражении до 100 солдат ВСУ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две гаубицы M777 калибра 155 мм и четыре пункта боепитания противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В течение суток уничтожено до 100 военнослужащих противника, две буксируемые гаубицы М777 американского производства, два автомобиля и четыре пункта боепитания», — сказал он.

Гордеев отметил, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Водяного в ДНР.