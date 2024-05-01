Группировка «Восток» сообщила о поражении до 100 солдат ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В течение суток уничтожено до 100 военнослужащих противника, две буксируемые гаубицы М777 американского производства, два автомобиля и четыре пункта боепитания», — сказал он.
Гордеев отметил, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Водяного в ДНР.