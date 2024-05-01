МО РФ: артиллеристы группировки прикрытия госграницы уничтожили минометные расчеты ВСУ

«Расчеты гаубиц Д-20 артиллерийского подразделения группировки прикрытия государственной границы в ходе проведения специальной военной операции уничтожили блиндажи и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что огневую позицию ВСУ выследили разведчики с помощью БПЛА, после чего передали целеуказание батарее гаубиц Д-20. Артиллеристы оперативно выдвинулись к орудиям и при корректировке от разведки нанесли серию ударов по противнику, уничтожив минометы противника вместе с расчетами.
Заместитель командира взвода с позывным Панда рассказал, что артиллеристы уничтожают опорные и командные пункты ВСУ. Ранее в ходе выполнения боевой задачи они уничтожили до 30 человек командирского состава противника. Кроме того, расчеты поражают технику и ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая украинские САУ, гаубицы и минометы.