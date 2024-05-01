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Выросло число погибших в ДТП в Ванинском районе Хабаровского края

Женщина 1982 года рождения, пострадавшая в ДТП в Ванинском районе, умерла в больнице.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

Число погибших выросло до трех человек.

Авария произошла в районе поселка Высокогорный 29 апреля около 11:30 на втором километре лесовозной дороги по пути к участку предприятия «Нью Форест»‎. На месте происшествия погибли два человека: водитель Land Cruiser Prado 2004 года рождения и пассажирка 2002 года рождения. Водитель получил права только в марте 2024 года. Вторая пассажирка была в коме.

В ГАИ назвали причиной аварий превышение скорости на гравийной дороге. Все погибшие вылетели из автомобиля после заноса. Они получили несовместимые с жизнью травмы.