Выросло число погибших в ДТП в Ванинском районе Хабаровского края

Авария произошла в районе поселка Высокогорный 29 апреля около 11:30 на втором километре лесовозной дороги по пути к участку предприятия «Нью Форест»‎. На месте происшествия погибли два человека: водитель Land Cruiser Prado 2004 года рождения и пассажирка 2002 года рождения. Водитель получил права только в марте 2024 года. Вторая пассажирка была в коме.